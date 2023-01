Achetez la bouteille solidaire !

L’eau du robinet est nettement moins énergivore que l’eau en bouteille car elle est produite localement et ne nécessite pas d’emballage pour son acheminement. D’excellente qualité, elle respecte des normes de qualité et subit des contrôles stricts. Bonne pour la santé, économique, écologique et locale, l’eau du robinet possède de nombreux avantages !