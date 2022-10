Célébrons 10 ans d’eau solidaire

Nouakchott est la capitale de la Mauritanie et compte 1,2 million d’habitants. Moins d’un tiers de la population y est raccordé au réseau d’eau. Proche de l’océan Atlantique, la ville se situe en plein désert du Sahara et l’eau doit y être acheminée depuis le fleuve Sénégal à 170 km. L’eau est bien présente mais le problème provient de sa distribution.

En partenariat avec la Région de Nouakchott, les actions se concentrent sur Tarhil, une zone périurbaine des plus pauvres. Depuis 10 ans, Lausanne et 22 autres communes sont associées

pour y améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement. L’équivalent d’1 centime par m3 d’eau vendu aux citoyens est dédié à ces projets.

Et ce n’est pas fini… Une convention a été signée en 2018 pour financer d’autres travaux à hauteur de CHF 1’600’000.–. Cela permettra notamment de poser 70 km de conduites, d’équiper en sanitaires des écoles et des centres de santé, et de renforcer les compétences locales.

Si tout cela a pu être accompli, c’est grâce à vous, Lausannois·es et habitants·es des communes partenaires.

Merci d’être solidaires !